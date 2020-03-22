Yenilik zamanı

EBSO Başkanı Yorgancılar, tarihin en büyük sosyo-ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya kalındığını belirtti, “Kendine yeterlilik baştan tasarlanmalı” dedi.

Koronavirüs salgınının dünya ve Türkiye’deki etkilerini değerlendiren Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, insanlığın ilk defa böyle bir süreçten geçtiğini belirtti. Tarihin en büyük sosyo-ekonomik kriziyle karşılaşmış olunabileceğini ifade eden Yorgancılar, “Sadece ekonomilerin değil, hastalıkların da küreselleştiğini gördük. Sadece ulusal çözümlerin yetmediğini, insan yaşamıyla, yani en yüksek bedel ile öğreniyoruz. Devletlerin insanları öldürmeye yarayan silahlar yerine yaşatmaya yönelik araştırmalara önem vermesi gerekiyor. İnsanlık olarak yeni şeyler söylemenin ve yapmanın zamanı” diye konuştu.

Kaynak havuzu

Yaşananların ekonomileri durma noktasına getirdiğini dile getiren Yorgancılar, şu önerilerde bulundu:

“Ekonomi dışı bir faktöre bağlı olarak dünya genelinde hem arz hem de talep şoku eşzamanlı yaşanıyor. Üretimde daha önce tanık olmadığımız düzeyde gerileme var. Vatandaş harcamalarını gıda, sağlık ve hijyen malzemeleriyle sınırlandırdı. Tarım ve gıda üretimi, sağlık malzemelerinden sonra bu zorlu dönemin en kritik sektörü olacak. Tarıma ve çiftçilere her türlü desteğin acilen sağlanması gerekiyor. Kaynak havuzu oluşturulup üretim-dağıtım sisteminin durmasına rağmen bozulmasını engellemek ve ödemeler sisteminin devamını sağlamak için ekonomik birimlere destek aktarılmalı. Sanayici için ise gecikmiş KDV iadelerinin hemen yapılması, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının düşürülmesi, Eximbank’ın imkanlarının ihracat dışında da devreye alınması faydalı olur.”

Müfredat değişmeli

Yaşanan sürecin ülkeler açısından kendine yeterliliğin yeniden tanımlanmasına da neden olacağını sözlerine ekleyen Yorgancılar, “Sağlık hizmetleri ve ekipmanları ile hijyen ve gıda ürünleri, bu yeni tanımın başlıca unsurları olmalı. Eğitim müfredatının da, özellikle yüksek öğretim öncesinde; sağlık, sosyal sorumluluklar ve iyi vatandaş olabilmeyi öncelikli görecek şekilde yenilenmesi gerekli” dedi.