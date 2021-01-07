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    HaberlerEge Haberleri Yenilikçi çözüm başarıyı getirdi
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    07.01.2021 - 00:06 |

    Yenilikçi çözüm başarıyı getirdi

    İzmir metrosu, Halkapınar’daki bakım tesislerinde onarıp günümüz teknolojileri ile modern hale getirdiği tren ile bronz mükemmellik ödülünün sahibi oldu.

    Yenilikçi çözüm başarıyı getirdi

     

    KalDer İzmir Şubesi tarafından 20’ncisi düzenlenen Ege Bölgesi Mükemmellik ve Yılın Başarılı Ekibi Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın Başarılı Ekibi Ödülleri kapsamında yedi firma yedi ekip ile yarıştı. İzmir Metro A.Ş. de Yılın Başarılı Ekibi Bronz Ödülü’nün sahibi oldu. Kurum, Halkapınar’daki bakım tesislerinde uzman ekipler tarafından onarılıp günümüz teknolojileri ile donatılarak daha modern hale getirilen tren ile ödülü almaya hak kazandı. Tren ise İzmir Metro A.Ş’nin filosuna yeniden katıldı.

    “Layık görüldüğümüz ödülün temelinde; bakım atölyelerimizin imkânları ve teknik ekiplerimizin kabiliyeti, ekip çalışması, Ar-Ge ve teknolojik modernizasyon kavramları var” diyen İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Sönmez Alev, “Kurulduğu ilk günden bu yana İzmir halkına güvenli, konforlu ve hızlı toplu ulaşım hizmeti sunmanın yanı sıra sürdürülebilir gelişmeyi hedefleyen İzmir Metrosu, kalite ve güvenlik kriterlerini üst seviyede tutarak, maliyet ve dışa bağımlılığı en aza indirecek çözümleri ve yenilikçi projeleri yüksek donanımlı tesislerinde ve iyi eğitilmiş ekibi ile hayata geçirmektedir” ifadelerini kullandı.

    İzmir Metro A.Ş. ekibine ödülü, KalDer temsilcileri tarafından bakım tesislerinde sunuldu.

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