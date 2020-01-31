Yenipazar’a kanalizasyon

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yenipazar ilçe merkezinde bir süredir yapımı devam eden kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamlandı. 11 kilometre hat yapıldı. Tüm parsel bağlantılarının gerçekleştirilmesiyle Yenipazar’ın kanalizasyonu tamamlanıp hizmete alınmış oldu. Hizmetlerden memnun olduklarını dile getiren vatandaş, Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.