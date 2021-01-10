Yenişehir’de içme suyu çilesine son

Yenişehir Mahallesi’ne 30 yıl önce döşenen içme suyu hatları, ilk kez baştan aşağıya yenilendi. Proje, vatandaşların takdirini topladı. Mahalle sakinleri, ömrünü tamamlamış borularda meydana gelen patlaklardan dolayı sık sık su kesintileri yaşadıklarını söyledi, Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti, “Şu anda çalışmalar iyi ilerliyor herhangi bir sıkıntı yok. Yollarımız geniş olduğu için vatandaşlarımızı fazla mağdur etmiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan yaptığı her işte olağanüstü” dedi. DESKİ’nin 18 milyon lira yatırım maliyetiyle hayata geçirdiği proje kapsamında, 72 kilometrelik içme suyu hattı döşenecek. Proje yaklaşık 3 ay içinde tamamlanacak.



‘Tarihe geçen zafer’



Denizli Büyükşehir Belediyesi, 873 yıl önce yaşanan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma programı düzenledi. 7-8 Ocak 1148 yılında Alman ve Fransız ordularından oluşan II. Haçlı Seferi’ne karşı yaşanan zaferin anma etkinlikleri savaşın yaşandığı Cankurtaran’da gerçekleştirildi. Şehitler için saygı yürüyüşü yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “Bize düşen bu toprakların bedelini bilmektir. Bedelinin nerede ödendiğini hiçbir zaman unutmamaktır” dedi. Vali Ali Fuat Atik de, “Bu topraklar sonsuza kadar bizim” ifadesini kullandı.