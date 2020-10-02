‘YEP, 2023’ün yol haritası niteliğinde’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP), “Bu revizeler, Türkiye ekonomisi adına kesinlikle birer başarısızlık göstergesi değil; makul ve piyasa gerçekleriyle örtüşen değişimlerdir” sözleriyle değerlendirdi. Yılın ikinci çeyreğinde ortalama daralma hızları yüzde 12.5 olan G20 ülkeleri içinde Türkiye’nin, yüzde 9.9’luk daralma ile pozitif olarak ayrıştığını dile getiren Saygılıi şöyle konuştu:

Hedefe yakınız

“2021’de Türkiye ekonomisinin, salgından önce hedeflenen yüzde 5.8’lik büyümenin çok uzağına düşmeyeceğini tahmin ediyoruz. Büyümenin yüzde 5 düzeyinde gerçekleşebilmesi için ekonomik etkinliğin ve verimliliğin artması gerekiyor. Sorunların doğru bir şekilde tespit edildiği ve gerçekçi tedbirlerin ortaya konulduğunu gördüğümüz 2021-2023 dönemi Yeni Ekonomi Programı, ülkemizi 2023’e hazırlayacak bir yol haritası niteliğinde. Program kapsamında yer alan büyüme, finansal istikrar, işsizlik, cari denge, enflasyon ve bütçe dengesi hedefleri ve bu hedeflere yönelik uygulanacak birbiriyle uyumlu para ve maliye politikalarıyla ekonomi yeniden güçlü büyüme dönemine girecek ve Türkiye’yi 100. yılına yönelik hedeflerine yaklaştıracak.”

MÜSİAD olarak oluşturulacak ve oluşturulan programları desteklediklerini sözlerine ekleyen Saygılı, “KOBİ’lerin kuluçka merkezlerine yönlendirilmesi ve yeni üretim merkezleri kurma çalışmalarımız ile üretime önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz. Salgın sonrası dönem için gelişme potansiyeli yüksek sektörlere odaklanmalıyız. Burada öncelik emek ve hammadde konusunda gelişiyor” dedi.