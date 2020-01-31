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    31.01.2020 - 07:00 |

    Yepyeni üç park

    Kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, “Planlar onay sürecinde, bizi zorlayan tek konu bütçe” dedi

    Yepyeni üç park

    Karabağlar Belediyesi’nin, modern ve yaşanabilir bir kent yaratma hedefi doğrultusunda baştan sona yenilediği Kadın Hakları, Ant ve Devlet Demiryolları parkları törenle açıldı. Tahsin Yazıcı Mahallesi’ndeki Kadın Hakları Parkı, Esenlik Mahallesi’nde bulunan Ant Park ve Günaltay Mahallesi’ndeki Devlet Demiryolları Parkı’nın yenilenmesinin ardından ilçeye, vatandaşın nefes alacağı 11 bin metrekarelik alan kazandırdıklarını belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Karabağlar’ın sağlıklı bir şekilde dönüşmesi, geleceğe hazır olması için çalışıyoruz” dedi. İmar çalışmalarına değinen Selvitopu, şöyle konuştu:
    “Kentsel dönüşüm konusunda devlet kurumlarıyla birlikte hareket edip çözüm üretmeye çalışıyoruz. Osman Aksüner ve Aşık Veysel’le Aydın mahallelerinin bir bölümünü içeren 110 hektarla ilgili planları yaptık ve onay için bakanlığa gönderdik. Yaklaşık 2 bin hektarlık alanla ilgili bir imar plan revizyonu yaptık. Yargı, birkaç plan notuyla ilgili karar verdi. İmar planlarıyla ilgili herhangi bir sorun yok. Ayrıca Uzundere’deki 80 hektarlık alanın tamamının üniversiteye ayrılması yönünde bir kez daha çağrı yapmak istiyorum. Üniversite ciddi bir iştir; kampüs, laboratuvar ve bir çok yatırım gerekir. Göçebe üniversite olmaz.”

    Borcumuz yok

    Türkiye’deki bir çok yerel yönetim gibi Karabağlar Belediyesi’nin de bütçe sıkıntısı yaşadığını sözlerine ekleyen Selvitopu, “Devletten gelen pay geçen yıl 118 milyon liraydı ancak elimize 96 milyon lira geçti. Bu rakam 500 bin nüfuslu bir ilçe için çok yetersiz. Tasarruf önlemleriyle hizmetleri aksatmamaya ve çalışanların maaşlarını istikrarlı şekilde ödemeye devam ediyoruz. Çalışanımıza ve piyasaya borcumuz yok” dedi.

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