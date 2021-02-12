Yerel esnafın yanında

Pandemiden dolayı zor günler geçiren esnafın ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretmek için Çiğli Belediyesi, yeni bir projeye imza attı. Vatandaşların esnafa ulaşımını kolaylaştırmak adına basılı ve online mecrada Çiğli İş Rehberim kitapçığı oluşturuldu. Esnafın bilgilerinin, hizmet sundukları faaliyet alanına göre sınıflandırıldığı iş rehberi tek tek dağıtıldı. Başkan Utku Gümrükçü, sıkıntılı günler geçiren esnafın dertlerine çare olmayı amaçladıklarını söyledi.