Yerel tohum korunuyor

Çeşme Belediyesi’nin yerel tohuma sahip çıkmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlediği Tohum Takas Şenliği, Aya Haralambos Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Şenliğe, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Anadolu tohumuna vurgu yapan Akşener, “Yerli tohum ölüyor. Eğer üretime önem vermezsek, göreceksiniz Türkiye nasıl saman, buğday, nohut, sarımsak ithal ediyorsa bir gün dış politikada bir sorun olduğunda bunları satmazlar ve bu ülke aç kalır. O nedenle kendimiz yetiştirmek zorundayız. Bu kadim Anadolu’nun tohumlarını yetiştirip, yayıp, onu tanıtmak zorundayız” dedi.

‘Çiftçi zor durumda’

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in eşi İzmir Köy-Koop. Başkanı Neptün Soyer de, “Yerel Tohumların Korunması ve Doğal Tarım Uygulamaları’nda Çiftçi Örgütlenmesinin Önemi” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Çiftçilerin kredilerini ödeyemedikleri için tarlalarını kaybetme noktasına geldiklerini ifade eden Çeşme Başkanı Ekrem Oran da, “Binlerce yıl önce tarımın başladığı Anadolu’da bugün Belçika’nın yüz ölçümünden daha büyük bir alanda artık tarım yapılmıyor. Yüzbinlerce çiftçi üretimi terk etti. Hala mücadele edenlerse kredilerini ödeyemedikleri için tarlalarını kaybetme noktasındalar. Atalık tohumların destek programından çıkarılması biyoçeşitliliği, gıda güvenliğini tehdit ediyor” diye konuştu.

Kalkınma vurgusu

Başkan Oran sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in büyük katkıları ile ortak anlayış ve uyum içerisinde yerel değerlerimizi, toprağımızı, çiftçimizi koruyarak bölgemizi kalkındıracak çalışmalar içerisindeyiz. Temmuz ayında aldığımız kararla üreticimize ata tohumumuz karakılçık tohumu dağıtımına başladık. Bu desteğe Çeşmemizin ismiyle anılan Çeşme Kavunu, Çeşme Limonu, yerli domates, beyaz soğan ve sakız enginarı ile devam ediyoruz. Toprağımızı, suyumuzu, ağacımızı, tarlamızı, atalarımızdan miras kalan tüm değerleri, korumak, içinde yaşadığımız bu cennet vatanı tüm güzellikleriyle gelecek kuşaklara aktarmak görevimizdir.”