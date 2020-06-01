Yerel tohum seferberliği

MUĞLA’NIN Datça ilçesinde, ‘Zehirsiz topraklarda zehirsiz üretim’ sloganıyla 5 yıl önce kurulan Yerel Tohum Derneği üyeleri, kendi arasında tohum takası yaparak, yerli tohum kullanımının artırılmasını sağladı. Küçük hobi bahçeleriyle başlatılan çalışmalarda 50 dönümlük alana ulaşılırken, meyve ve sebzelerden bakliyatlara kadar elde edilen 300 tür ürünün bine yakın tohum çeşidi, Datçalı üreticilerle paylaşıldı.

Dernek Başkanı Zeki Karacan, doğal tarıma gönül vermiş kişilerin katılımı ile her geçen gün büyüdüklerini söyledi, “Sadece tarımla uğraşanlar değil, artık birçok insan evlerinin balkonlarında sebze yetiştiriyor. Bizim yıllardır yapmaya çalıştığımızı bir koronavirüs 3 ay içinde yaptı. Derneğimizin 80 üyesi, kooperatifimizin 15 ortağı var. Koronavirüs tehdidi ortadan kalktıktan sonra daha geniş kitlelere ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Üyelerden emekli gazeteci Tülay Şakraker de, kırsal Kızlan Mahallesi’ndeki 4 dönümlük arazide yerli tohumlarla organik tarım yaptığını söyledi. l MEHMET ÇİL DHA