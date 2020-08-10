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    HaberlerEge Yerel yazarlar, Ada’da buluşuyor
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    10.08.2020 - 00:02 |

    Yerel yazarlar, Ada’da buluşuyor

    Kuşadası Belediyesi ile Yazarlar Platformu işbirliğinde bu yıl 3. kez düzenlenen Yazarlar Şenliği başladı.

    Yerel yazarlar, Ada’da buluşuyor

    16 Ağustos’a kadar 30 yerel yazarın katılımıyla gerçekleşecek şenliğin açılışına Başkan Vekili Tibet Özer ile Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari katıldı. Özer, “Sanata ve sanatçıya destek vermekten asla kaçınmıyoruz. Yerel yazarlarımızı da sonuna kadar destekliyoruz” dedi. Etkinlik kapsamında, yazarlar okurları için kitapları imzalayacak. Şenlik, 19.00-24.00 saatleri arasında Atatürk Meydanı’nda ziyaret edilebilir.

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