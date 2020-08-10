Yerel yazarlar, Ada’da buluşuyor

16 Ağustos’a kadar 30 yerel yazarın katılımıyla gerçekleşecek şenliğin açılışına Başkan Vekili Tibet Özer ile Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari katıldı. Özer, “Sanata ve sanatçıya destek vermekten asla kaçınmıyoruz. Yerel yazarlarımızı da sonuna kadar destekliyoruz” dedi. Etkinlik kapsamında, yazarlar okurları için kitapları imzalayacak. Şenlik, 19.00-24.00 saatleri arasında Atatürk Meydanı’nda ziyaret edilebilir.