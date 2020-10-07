‘Yerel yönetimler esnafla çalışmalı’

Başkan Arda’nın esnafa samimi yaklaşımlarda bulunduğunu belirten Erişen, “Örneğin, uzun süredir sürdürdüğümüz tek tip gevrek satış büfeleri aracılığıyla ilçe halkına kaliteli ve hijyen hizmet veriyoruz” dedi.

İşbirliği mesajı

Esnaf sanatkarın toplumda ekonomik ve sosyal işlevler üstlendiğini hatırlatan Başkan Arda da, “Ekonomik faaliyetleriyle, olgun tavırları ve yaşattıkları dayanışma ruhuyla Türk toplumunun esnaf işletmelerine gerçekten ihtiyacı var. Yerel yönetimler verdikleri hizmetin daha verimli olması için esnafla ortak çalışma yapmalıdır. Uyumla çalışmalıdır” diye konuştu.

Tazminat davası

GAZİEMİR Belediye Başkanı Halil Arda, AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca’nın kendisine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi. Başkan Arda, Atmaca’ya tazminat davası açacağını belirtti. Atmaca’nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla algı yaratmaya çalıştığını belirten Arda, “Kişiselleştirerek nereye varacaksınız? AK Parti’nin grup başkan vekili gibi davranmıyorsunuz” dedi.