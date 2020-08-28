Yerinde inceledi

Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın’ın her noktasında çalışmalar yürüttüğünü belirten Altıntaş, “Kuşadası, Aydın’ın ve Türkiye’nin turizmde gözbebeği. Altyapısı ve üstyapısıyla daha da modern bir kent haline getireceğiz” ifadelerini kullandı. Altıntaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da Kuşadası’nda yapılan çalışmalara özel önem verdiğinin altını çizdi.