Yerinde tedavi ve bakım

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllülerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında; parazit tedavileri, aşılama ve genel muayene işlemleri can dostların doğal ortamında yapılıyor. Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, vatandaşların iyi niyetle pilot noktalara bıraktıkları yavru kedilerin, tedavisi yapılmış kedi sürüsü için tehdit oluşturduğunu söyledi, “Her yeni hayvan hastalık taşıyıcısı. Viral hastalıkların yayılmasına ve ölümlere neden olabiliyor” dedi.