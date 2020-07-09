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    HaberlerEge Haberleri Yerinde tedavi ve bakım
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    09.07.2020 - 00:02 |

    Yerinde tedavi ve bakım

    Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kedi ve köpeklerin yoğun olduğu bölgelerde düzenli olarak ‘yerinde tedavi ve bakım’ işlemleri gerçekleştiriyor.

    Yerinde tedavi ve bakım

    Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllülerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında; parazit tedavileri, aşılama ve genel muayene işlemleri can dostların doğal ortamında yapılıyor. Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, vatandaşların iyi niyetle pilot noktalara bıraktıkları yavru kedilerin, tedavisi yapılmış kedi sürüsü için tehdit oluşturduğunu söyledi, “Her yeni hayvan hastalık taşıyıcısı. Viral hastalıkların yayılmasına ve ölümlere neden olabiliyor” dedi.

    Küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandMardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
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