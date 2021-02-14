Yerli Lewandowski Enis Destan

TFF 1. Lig’de Bursaspor ve Boluspor’u 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başaran Altınordu, son olarak deplasmanda Ankaraspor engelini 3-0 aşarak iddiasını sürdürdü. Kırmızı lacivertlilerde 2 gol, 1 asistlik performans sergileyerek maçın yıldızı olan Enis Destan, son haftalarda suskunluğunu bozdu. 18 yaşındaki genç forvet, çıktığı son 3 maçta 4 gol, 1 asistle oynayarak göze çarptı. Ligdeki ilk sayısını Adanaspor’a karşı atan Enis, beraberindeki 7 haftayı skor üretemeden tamamladı. 4-1 kaybedilen Tuzlaspor maçında takımının tek sayısını bulan isimdi. Son 3 haftada Bursaspor ve Boluspor ağlarını birer kez sarsan skorer oyuncu, Ankaraspor deplasmanında 2 gol atarak takımını galibiyete taşıdı. Hedefinin Alman devi Bayern Münih’te oynamak olduğunu dile getiren Enis, Polonyalı yıldız Lewandowski’yi örnek aldığını söyledi.

‘Performansımızı artırdık’

Oynadığı oyun, sergilediği futbol ve attığı gollerle çıkış yakalayan 2002 doğumlu futbolcu, Ümit Milli Futbol Takımımızın U21 Avrupa Şampiyonası elemeleri kadrosuna da davet edildi. Ankaraspor’a karşı attığı ikinci golde kontrolü ve son vuruşu ile çok konuşulan Enis’in hayalleri ise Avrupa’da ülkemizi temsil etmek. İkinci yarının ilk haftasında Menemenspor’a evinde 4-2 kaybettikten sonra Bursaspor ve Beypiliç Boluspor’u 2-1 yenen Altınordu, Başkent’ten de 3 puanla dönmesini bildi. Son 3 maçta topladığı 9 puanla yeniden Süper Lig yarışına ortak olan kırmızı lacivertlilerde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, seriyi devam ettirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, “Burada seriyi devam ettirmek çok önemliydi. Oyunumuzun gücünü her hafta artırıyoruz. İç ya da dış saha fark etmeksizin kendi potansiyelimizi yansıtıyoruz. Oyuncularımızın bireysel performanslarını artırdık ve bu takıma yansıdı” dedi.