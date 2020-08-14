Yerli üretim uygun fiyat

Kuşadası halkının sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Adabahçe projesi kapsamında toprakla buluşturulan fideler ve tohumlar, ilk mahsulleri verdi.

Kuşadası Belediyesi tarafından “Toprağa Sarıl, Üretime Katıl” sloganıyla yaşama geçirilen Adabahçe projesinden ilk hasat toplandı. Elde edilen ürünler AdaMarket Ekspres aracıyla satışa sunuldu. Proje kapsamında Değirmendere Mahallesi’nde bulunan 21 dönümlük belediye arazisinin 7 dönümüne; yerli patlıcan, domates, yerli salatalık, kabak, biber ve acı-tatlı kıl biber fideleri dikildi. Börülce, acur karpuz, dilimli kavun, mısır ve balkabağı tohumları ekildi. Vatandaşı sağlıklı gıdayla buluşturmaya devam edeceklerini belirten Başkanı Ömer Günel, “Bereketli topraklarımızı yerli fide ve tohumlarımızla buluşturduğumuz projemiz ilk ürünlerini verdi. Projemizin güçlenerek süreceğine inanıyorum” dedi.

Yağmur suyu hattı

Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütüle altyapı ve üstyapı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Değirmendere Mahallesi Aldaş Gediği Mevkii’nde başlatılan yağmur suyu drenaj hattı döşeme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmalar kapsamında 2 bin 850 metrelik yağmur suyu drenaj hattının bin 700 metresi döşendi. Yağmur suyu drenaj hattı döşeme işleminin tamamlanmasının ardından toplam 26 bin 600 metre karelik alan üzerine de sıcak asfalt dökülecek. Soğucak Mahallesi’ndeki Atatürk Bulvarı ve bağlantı sokaklarında sathi kaplama içinse hazırlıklar devam ediyor.

Her sokağa giriyoruz

“Kuşadası, iki belediye arasındaki koordineli çalışma sayesinde yolları, parkları ve meydanları ile daha güzel bir turizm kenti olma yolunda hızla ilerliyor” diyen Günel, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 125 bin 800 metre kare parke taşı döşedik. Ayrıca 85 bin metre kare sıcak asfalt döktük. Yaklaşık 30 yıldır tek bir çivi bile çakılmayan Türkmen Mahallesi’nin alt ve üstyapısını altı ay gibi kısa bir sürede yeniledik. Balıkçılar Meydanı’nı modern bir görünüme kavuşturup Kuşadası’nın yeni cazibe merkezi yaptık. Kuşadası’nda girilmedik sokak, cadde, mahalle kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Davutlar pırıl pırıl

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne (TİM) bağlı ekipler d,e ilçe merkezine uzak noktalarda, detaylı temizlik ve salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Davutlar Mahallesi’nde bulunan tüm cadde ve sokaklar, özel araçlarla temzilenip 80 derece sıcak suyla yıkandı.

Gençlik festivali iptal

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Gençlik Festivali’nin bu yıl pandemi nedeniyle düzenlenmeyeceğini duyurdu. “Hiçbir şey gençlerimizin sağlığından ve güvenliğinden daha önemli değildir” diyen Günel, “Bu zorlu sürecin atlatılmasının ardından önümüzdeki yıllarda gençlerimizi kentimizde bir kez daha ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.