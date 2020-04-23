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    HaberlerEge Haberleri Yerli yazılımın önemi anlaşıldı
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    23.04.2020 - 00:03 |

    Yerli yazılımın önemi anlaşıldı

    Koronavirüs salgını nedeniyle çoğu sektörün evden çalışmaya geçtiği günlerde el temizliği kadar ‘Siber hijyen’ de önem taşıyor.

    Yerli yazılımın önemi anlaşıldı

    Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, “Çevrimiçi uygulamalarının internet üzerinden bu tip bir karantinada kullanılmasının tarihte bir örneği yok. Antiviral yazılımlar kullanarak cihazları koruma altına almamız gerekiyor. Aynı biçimde, alışveriş sitelerinden gelebilecek saldırılar, kimlik hırsızlığı ve bilgi hırsızlığı saldırılarına karşı da bilinçli olmamız gerekiyor” diye konuştu.

    Çocukların bilişim teknolojileriyle içli dışlı yaşadığını sözlerine ekleyen Koltuksuz, “Dördüncü sınıftan itibaren siber güvenlik konusunda eğitmeye başlamalıyız. Türkiye olarak bir an önce, çevrimiçi toplantılar, oturumlar ve dersler için kullanılacak yazılımı, yerli olarak üretmemiz gerekiyor” dedi.

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