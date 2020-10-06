Yeşil bitti

Güneş enerjisi santrali (GES) için 300 dönüm ormanın kesilmesine tepkiler büyüyor. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ı ziyaret eden Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, GES yatırımı için yüzlerce yılda oluşan orman ve bitki örtüsünü yok etmenin kabul edilebilir yönü olmadığını kaydetti. “Hangi enerji türünde yapılırsa yapılsın; insana, çevreye ve doğaya zarar veren her yatırıma karşı çıkmayı ahlaki bir sorumluluk olarak benimsiyoruz” diyen Vatansever, şöyle konuştu:

“Karaburun Yarımadası son on beş yılda rüzgâr enerjisi yatırımlarının adresi oldu. Bölgedeki sivil toplum dinamiklerinin bu konudaki hassasiyetini biliyor ve yakından izliyoruz. ENSİA olarak, ülkemizin bozulmamış ender coğrafyalarından birine sahip Karaburun’da yapılması planlanan tüm yatırımların doğaya zarar vermeden, yasa ve yönetmeliklerde belirlenen teknik ve çevresel uygunluk şartlarından ödün verilmeden inşa edilmesini savunuyoruz.”

‘Koruma bölgesinde’

Karaburun Belediyesi’nin yenilenebilir enerjiye düşman olmadığını dile getiren Başkan İlkay Girgin Erdoğan da, “Proje sahası, 15 Mart 2019’da TC Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) sınırları içinde yer alıyor ancak ÇED sürecinden muaf tutuldu. Dağın başındaki çorak arazide de GES kurulabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan projeyi iptal etmelerini, katliamı yapanların cezalandırılmasını ve arazinin yeniden ağaçlandırmasını istiyoruz” diye konuştu.