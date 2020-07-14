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    HaberlerEge Haberleri Yeşil, mavi ve temiz Ayvalık!
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    14.07.2020 - 07:00 |

    Yeşil, mavi ve temiz Ayvalık!

    Ayvalık Belediyesi, kıyı ve plajlarda kapsamlı bir temizlik çalışması düzenledi.

    Yeşil, mavi ve temiz Ayvalık!

    Ayvalık Belediyesi, kıyı ve plajlarda kapsamlı bir temizlik çalışması düzenledi. Üç mini kamyonu dolduracak kadar çöp toplayan çevre gönüllülerine Başkan Mesut Ergin, eşi Canan Ergin ile birlikte eşlik etti. Çevreye duyarlı sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği kampanya, Cunda’nın Pateriça Yedikuyular bölgesinde başlatıldı. Yaz aylarında insan yoğunluğunun arttığını, ellerindeki olanaklar çerçevesinde temizlik konusunda titiz davrandıklarını belirten Başkan Ergin, “Hedefimiz evimiz kadar temiz bir Ayvalık’ta yaşamak. Bize düşen görev, bu güzelliklere sahip çıkmak” dedi.

    Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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