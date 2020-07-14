Yeşil, mavi ve temiz Ayvalık!

Ayvalık Belediyesi, kıyı ve plajlarda kapsamlı bir temizlik çalışması düzenledi. Üç mini kamyonu dolduracak kadar çöp toplayan çevre gönüllülerine Başkan Mesut Ergin, eşi Canan Ergin ile birlikte eşlik etti. Çevreye duyarlı sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği kampanya, Cunda’nın Pateriça Yedikuyular bölgesinde başlatıldı. Yaz aylarında insan yoğunluğunun arttığını, ellerindeki olanaklar çerçevesinde temizlik konusunda titiz davrandıklarını belirten Başkan Ergin, “Hedefimiz evimiz kadar temiz bir Ayvalık’ta yaşamak. Bize düşen görev, bu güzelliklere sahip çıkmak” dedi.