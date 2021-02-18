Yeşil OSB yatırımcılarını bekliyor

Tüm enerjisini kendi bünyesinde yenilenebilir olarak sağlayan Yeşil bir OSB çalışması olan Dikili TDİOSB; Avrupa ve Türkiye’nin en büyük topraksız, tam otomasyonlu, ısıtma için jeotermal kullanan modern sera ve tarımsal sanayi kümelenmesi olacak. Atık su tesisiyle su yönetimi sağlanacak. Tüm atıklar değerlendirilecek.

Yatırımcılara seslenen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Dikili TDİOSB ve sonraki süreçte bölgemizde kurulacak tarım organize sanayi bölgeleriyle ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği BaBirol Celep ise, “Tarıma dayalı üretim yapan firmalarımızı Dikili TDİOSB’ye yatırım yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci ise; Dikili TDİOSB’nin çok iyi altyapıya sahip, yer seçimi çok doğru bir proje olduğunu, Ege Bölgesi’nin tarımsal üretim ve ihracatına ivme kazandıracağinandığını dile getirdi.

Dikili TDİOSB’ Müdürü Dr. Hitay Baran da, “İzmir’in kuzeyi; çevreyolları, limanlar ve planlanan yeni OSB’ler ile yeni bir cazibe merkezi olacak. 83 sanayi parselimizin 15 tanesini sattık, 2021 yılı sonuna kadar yüzde 50 parselimizi satmayı hedefliyoruz” dedi.