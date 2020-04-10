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    HaberlerEge Haberleri "Yeşil sahaları özledik"
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    10.04.2020 - 00:01 |

    "Yeşil sahaları özledik"

    Koronavirüs pandemisinin günlük yaşantısı ve oyuncuları üzerindeki etkisini anlatan Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, evinde, karantinada olduğunu söyledi.

    "Yeşil sahaları özledik"

    Ellerinden geldiği kadarıyla bu süreçte her şeye dikkat etmeye çalıştıklarının altını çizen Laleci, “Evimizde ne kadar sıkılsak da kendimizi oyalayacak şeyler buluyoruz. Bu süreçte en ilginç olan olaylardan bir tanesi de, antrenmanı sevmeyen oyuncularımızın bile, ‘Hocam antrenmanı yapalım artık’ diye araması” ifadelerini kullandı.

    “Haziranı iple çekiyoruz”

    Ligler ertelenene kadar takımının ortaya koyduğu performansını ve hedeflerini değerlendiren Laleci, “Kendimi tanıdığımdan beri Menemenspor’a hizmet ediyorum. Menemen’de ‘Teknik Direktör Cenk’ diye değil de ‘Kaptan Cenk’ diye bir lakabım var. Dışarıdaki taraftarlarımız kaptan diye seslenirler hala. Bu kulüpte oyunculuk kariyerim de olduğu için oyuncularımı çok daha iyi anlıyorum ve onlarla daha iyi ilişkiler kurabiliyorum. 10 haftalık namağlup bir serimiz vardı. Tabii ikinci yarıda talihsiz şekilde yenilgiler aldık ama futbolun içinde böyle şeyler oluyor. Bir an önce sahalara dönmeyi bekliyoruz. Haziran ayında lig başladıktan sonra her ne kadar zorluklar çekecek olsak da ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız” dedi.

    “İspanya’yı istiyorum”

    Gelecek planları ve hedeflerinden de bahseden Laleci, “Hedefim Süper Lig’de teknik direktörlük yapmak. İspanya Ligi ise izlemekten keyif aldığım bir lig. Başarıyı yakaladıktan sonra İspanya’ya gitmek isterim. Ülkemizden giden hocalarımız da var. Umarım gelecekte İspanya’da bir La Liga ekibini çalıştırırım” dedi.

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