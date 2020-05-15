15.05.2020 - 00:02 |
Yeşil terapi
LÖSEV’in Hastanesi LÖSANTE’de tedavileri devam eden minikler, sağlıklı sebze ve meyve için kolları sıvadı. LÖSEV Kent içindeki hobi bahçelerinde yerli ve doğal tohumlar ile tanışan minikler hem keyifli zaman geçirdi hem de sağlıklı ve doğal besin için ilk adımı attı. LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer, etkinliğe heyecan ile katılan çocuklara önce sağlıklı beslenmenin önemini hatırlattı, ardından da çocuklar ile birlikte fide ve tohumları dikti.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.