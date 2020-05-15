Yeşil terapi

LÖSEV’in Hastanesi LÖSANTE’de tedavileri devam eden minikler, sağlıklı sebze ve meyve için kolları sıvadı. LÖSEV Kent içindeki hobi bahçelerinde yerli ve doğal tohumlar ile tanışan minikler hem keyifli zaman geçirdi hem de sağlıklı ve doğal besin için ilk adımı attı. LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer, etkinliğe heyecan ile katılan çocuklara önce sağlıklı beslenmenin önemini hatırlattı, ardından da çocuklar ile birlikte fide ve tohumları dikti.