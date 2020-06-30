Yeşilçam aşkı!

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Dilara Balcı, Türk filmlerden unutulmaz sahneleri fırçasıyla ölümsüzleştiriyor. Akademik hayatında Türk filmleri ve bu filmlerdeki karakterler, konular, oyuncular, yönetmenler üstüne birçok çalışması ve kitabı bulunan Balcı, mesleğiyle hobilerini birleştirmeyi sevdiğini belirtti.

Eğitim hayatında öğrendiği en temel biginin, değerli bir kültürel miras olan sinemaya ilişkin her türlü malzemeyi korumak olduğunu dile getiren Balcı, şöyle konuştu:

Her filmi izledi

“Günümüze kadar 7 binden fazla film çekilmiştir. Bu filmlerin de hatırı sayılır bir bölümü korunamadı ya da çıkan yangınlarda yok olarak günümüze ulaşamadı. 2 binden fazla filmi izlemiş olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta bunları ikişer, üçer defa izledim. Daha da ileri giderek pek çoğunu yılda en az bir kez izlediğimi söyleyebilirim. Son yıllarda da suluboya resim yapmaya merak sardım. Önceleri, resim yaparken ses olsun diye arşivimden bir Türk filmi açıyordum, çünkü sessizlikte ya da müzikle çalışmayı sevmem. Daha sonra filmlerden kareleri resmedebileceğimi düşündüm. Şimdilik kendimi amatör buluyorum, ancak birkaç yıl içerisinde daha iyi resimler yapabilmek ve Yeşilçam temalı bir sergi açmayı hedefliyorum.”