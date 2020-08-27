Yeşilden taviz yok!

Bornova’daki Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt Parkı, bu ay içinde 3 kez tahrip edildi. Böyle olayların kendilerini çevre konusunda daha da duyarlı hale getirdiğini belirten Belediye Başkanı İduğ, “Yeşil oranını daha da artıracağız” dedi.

Bornova Belediyesi, yeniden yeşil Bornova hedefiyle bir yılda toplam yeşil alanını 100 bin metrekare artırarak 1,9 metrekareye çıkardı.

Çalışmalar kapsamında yapılan çalı ve mevsimlik çiçek dikimlerinin yanında ilçe genelindeki parklara tadilat çalışmaları ve birbirinden güzel 30 farklı tür ağacın sokaklara dikilmesiyle de Bornova’ya estetik görüm kazandırıldı.

Belediyenin bu çabalarına karşın ilçedeki yeşil alanlara zarar verilmesi, yetkilileri üzüyor. Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt Parkı, Ağustos ayı içinde üç kez tahrip edildi. İki kez tamir edilen park, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncü kez tamir programına alındı.

Rafet Paşa Mahallesi’ndeki park, 10 Ağustos’ta zarar gördü. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çocuk oyun ve ahşap oturma gruplarına zarar verildi. Tamir edilen malzemeler, dört gün sonra yeniden tahrip edildi. Büyükşehir ekiplerince yeniden bakım ve onarımı yapılan park, üçüncü kez vandalizm kurbanı oldu. Ekipler, geçen Cuma günü onarımı yapılan parktaki oturma grupları ile çocuk oyun alanlarına zarar verildiğini tespit etti. Malzemeler yeniden tamir programına alındı.

‘Yoldan dönmeyiz’

Bu gibi haberlerin kendilerini çok üzdüğünü belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm vatandaşların huzurla ve güvenle zaman geçirebileceği alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Böyle gelişmeler bizi yolumuzdan döndüremez. Yeşil alanlar ilçemiz için çok önemli. Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre konusunda duyarlı olmamız gerekiyor. Yeşil alan miktarını artırma yolunda çalışmalarımız sürüyor. Yeni ağaçlar dikiyoruz, mevcut yeşil alanların da daha işlevsel hale getirilmesini sağlıyoruz. Parklarımızı belirli sıraya alarak gerekli değişiklik ve tadilatları yapıyoruz” dedi.

İlçeye manolya, akasya, turunç, süs eriği, kızıl çam, fıstık çamı, çınar, dut, ıhlamur ve orkide gibi 30 farklı çeşitte 6 bin 588 adet kokulu ağaç dikildi. Parklara 798 adet oturma grubu, bank ve çöp kovası yerleştirildi. Büyükpark, Canım Öğretmenim Parkı ve Altındağ Serintepe Mahallesi’nde bulunan parklarda peyzaj çalışmaları ve tadilat yapıldı.

Vandallar, Bornova’daki parkı bu hale getirdi. Belediye Başkanı İduğ, bu gibi hareketlerin kendilerini yeşil hedefinden döndüremeyeceğini söyledi.