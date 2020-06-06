‘Yeşile sahip çıkalım’

Başkan Doğan, “Son yıllarda sanayileşme, betonlaşma ve doğal kaynakları bilinçsizce kullanma gibi sebeplerden dolayı dünya ciddi anlamda zarar görüyor. Bu da küresel ısınmaya, biyolojik çeşitliliğin azalmasına, ekosistemin bozulmasına ve ciddi anlamda çevre kirliliğine sebep oluyor. Ülkemizde de yanlış çevre politikaları ve bilinçsizlik havamız, toprağımız ve suyumuz üzerinde büyük bir tehlike oluşturuyor. Bizler yeşili korumalı, denizleri temiz tutmalı, havayı kirletmemeli ve çevre bilincini oluşturmalıyız” dedi.