BİST110.0220.44EURO7.64-0.20USD6.760.25ALTIN366.71-1.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Yeşile sahip çıkalım’
    ABONE OL
    06.06.2020 - 00:03 |

    ‘Yeşile sahip çıkalım’

    Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

    ‘Yeşile sahip çıkalım’

    Başkan Doğan, “Son yıllarda sanayileşme, betonlaşma ve doğal kaynakları bilinçsizce kullanma gibi sebeplerden dolayı dünya ciddi anlamda zarar görüyor. Bu da küresel ısınmaya, biyolojik çeşitliliğin azalmasına, ekosistemin bozulmasına ve ciddi anlamda çevre kirliliğine sebep oluyor. Ülkemizde de yanlış çevre politikaları ve bilinçsizlik havamız, toprağımız ve suyumuz üzerinde büyük bir tehlike oluşturuyor. Bizler yeşili korumalı, denizleri temiz tutmalı, havayı kirletmemeli ve çevre bilincini oluşturmalıyız” dedi.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberler: İdlib'de zırhlı ambulans aracına saldırı! 1 asker şehit oldu

    Son dakika haberler: İdlib'de zırhlı ambulans aracına saldırı! 1 asker şehit oldu

    Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

    Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

    53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

    53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

    Kavgayı ayırmak istedi hayatını kaybetti! Dehşet

    Kavgayı ayırmak istedi hayatını kaybetti! Dehşet

    Sıradaki Haber