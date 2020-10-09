Yeşile saygı

Karabağlar Belediyesi’nin Bahçelievler Mahallesi 510 Sokak’ta yürüttüğü yol genişletme çalışmaları nedeniyle yerinden kaldırılması gereken çınar ağacı, dikkatli bir şekilde söküldükten sonra Uzundere Rekreasyon Alanı’na taşındı. Özenle bakılan ağaç, hızla filiz vermeye devam etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından taç ve gövde budaması yapılan çınar ağacına, gübreleme ve sulama desteği de sağlanıyor. Refet Bele Mahallesi’ndeki yol çalışmaları sırasında da benzer bir zeytin ağacının alana taşındığını söyleyen Başkan Muhittin Selvitopu, “Yeşil dokuyu artırma ve var olanları koruma anlayışımız devam edecek” dedi.