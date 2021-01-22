Yeşilkavak Barajı hayati önemde...

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, bölgedeki 20 mahalle için hayati önem taşıyan Yeşilkavak Barajı’nın bir an önce yapılması çağrısında bulundu. Barajın 2021 yılı yatırım programına alınması için Ankara’da temaslarda bulunan Başkan Kayda, Beylikli, Kordon, Köseali, Yeşilkavak, Yenipazar, Bağcılar, Yağmurlar, Kabazlı, Çakaldoğan ve Çukuroba mahalleleri olmak üzere toplamda 20 mahalle için barajın hayati önem taşıdığını söyledi. Barajın bölgeye kazandırılması için canla başla çalıştıklarını ifade eden Kayda, “Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, bu bölgeye Yeşilkavak Barajı’nın yapılacağı sözünü vermişti. Bizler de, süreci takip ederek barajın şehrimize kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Ulaşımı kolaylaştıracak

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir’in yenilediği ve 20 mahallenin ulaşımının sağlandığı beton yol açılışına katıldı. 16 kilometrelik yolda Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ile incelemelerde bulunan Kayda, “Yeni yolu Salihlimize kazandıran Cengiz Ergün Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz” dedi.