Yeteneğinizle burs kazanın

Sınav puanı yerine yeteneklerin burslandırıldığı ve 6 yılda 3 bin 579 öğrencinin faydalandığı ApplyBAU; hukuk, sağlık, mühendislik, iletişim, eğitim bilimleri, iktisat, mimarlık gibi fakültelerin yanı sıra gastronomi, pilotaj, yapay zeka ve konservatuvar gibi bölümleri kapsıyor. Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan ve şimdi Mercedes-Benz şirketinde çalışan Alpcan Cebeci, “ApplyBAU’nun sosyal beceriler ve ilgi alanlarına önem vermesi, üniversite hayatım boyunca bu alanların üzerine gitmem de beni motive etti” dedi.