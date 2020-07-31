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    HaberlerEge Haberleri Yeteneğinizle burs kazanın
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    31.07.2020 - 00:03 |

    Yeteneğinizle burs kazanın

    Müfredat odaklı olmak yerine öğrencinin girişimlerinin, hayallerinin ödüllendirildiği Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ApplyBAU burslandırma sistemine üçüncü dönem başvuruları başladı.

    Yeteneğinizle burs kazanın

     Sınav puanı yerine yeteneklerin burslandırıldığı ve 6 yılda 3 bin 579 öğrencinin faydalandığı ApplyBAU; hukuk, sağlık, mühendislik, iletişim, eğitim bilimleri, iktisat, mimarlık gibi fakültelerin yanı sıra gastronomi, pilotaj, yapay zeka ve konservatuvar gibi bölümleri kapsıyor. Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan ve şimdi Mercedes-Benz şirketinde çalışan Alpcan Cebeci, “ApplyBAU’nun sosyal beceriler ve ilgi alanlarına önem vermesi, üniversite hayatım boyunca bu alanların üzerine gitmem de beni motive etti” dedi.

    Motosikletli 2 kişiyi takip edip çarptılar!Kağıthane'de kimliği belirsiz kişiler, motosiklet ve otomobille takip ettikleri motosikletli 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunanlardan biri viyadükten aşağıya düştü.
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