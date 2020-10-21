Yetenekleri keşfediyorlar

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, çocuklarla birlikte ok atıp, masa tenisi oynadı, her bir katılımcıya şapka dağıttı. Göreve geldikleri ilk günden itibaren gençlere ve spora önem verdiklerine dikkat çeken Koştu, onlara yönelik sportif faaliyetler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi. Kınık’ta da yaklaşık 300 öğrenci, ücretsiz sanat ve spor kurslarına başladı. Eğitimlerin ilk gününde gitar, tiyatro, resim, keman, bağlama, ses eğitimi, halk oyunları, masa tenisi, bocce, badminton, satranç, taekwondo kurslarını ziyaret eden Başkan Sadık Doğruer, öğrencilerle sohbet etti, formalar dağıttı. Doğruer, “Çocuklar bizlerin umudu, yarınlarımızın geleceğidir. Onları ne kadar iyi eğitebilirsek geleceğimiz o oranda güzelleşecek ve daha mutlu bir Türkiye olacak” diye konuştu.