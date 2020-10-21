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    21.10.2020 - 00:03 |

    Yetenekleri keşfediyorlar

    10-18 yaş aralığındaki gençlerin sportif ve sanatsal alanda kendi yeteneklerini keşfedip, geliştirmelerini sağlamak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Değerli Zamanlar Eğitim Sistemi’ Bergama ve Kınık’ta başladı.

    Yetenekleri keşfediyorlar

    Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, çocuklarla birlikte ok atıp, masa tenisi oynadı, her bir katılımcıya şapka dağıttı. Göreve geldikleri ilk günden itibaren gençlere ve spora önem verdiklerine dikkat çeken Koştu, onlara yönelik sportif faaliyetler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi. Kınık’ta da yaklaşık 300 öğrenci, ücretsiz sanat ve spor kurslarına başladı. Eğitimlerin ilk gününde gitar, tiyatro, resim, keman, bağlama, ses eğitimi, halk oyunları, masa tenisi, bocce, badminton, satranç, taekwondo kurslarını ziyaret eden Başkan Sadık Doğruer, öğrencilerle sohbet etti, formalar dağıttı. Doğruer, “Çocuklar bizlerin umudu, yarınlarımızın geleceğidir. Onları ne kadar iyi eğitebilirsek geleceğimiz o oranda güzelleşecek ve daha mutlu bir Türkiye olacak” diye konuştu.

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