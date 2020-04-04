04.04.2020 - 00:00 |
Yeter ki aç kalmasınlar
Bergama Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle birçok işyerinin kapalı olması, vatandaşların sokağa çıkmamaları nedeniyle açlık sorunu yaşayan sokak hayvanlarını ihmal etmedi. Ekipler, sokak hayvanlarının yemek bulmakta zorlanacakları bölgelere mama dağıtımına başladı. Başkan Hakan Koştu, “Can dostlarımızın bu süreçte aç kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.
MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.