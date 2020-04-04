Yeter ki aç kalmasınlar

Bergama Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle birçok işyerinin kapalı olması, vatandaşların sokağa çıkmamaları nedeniyle açlık sorunu yaşayan sokak hayvanlarını ihmal etmedi. Ekipler, sokak hayvanlarının yemek bulmakta zorlanacakları bölgelere mama dağıtımına başladı. Başkan Hakan Koştu, “Can dostlarımızın bu süreçte aç kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.