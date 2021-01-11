11.01.2021 - 00:03 |
Yeter ki can dostlar aç kalmasın
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, can dostları unutmadı.
Vatandaşların evde olması nedeniyle beslenme imkanları azalan can dostlara mama desteğinde bulundu. Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin muhtelif yerlerine mama bıraktı. Can dostların sağlık durumları da kontrol edildi.