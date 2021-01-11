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    HaberlerEge Haberleri Yeter ki can dostlar aç kalmasın
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    11.01.2021 - 00:03 |

    Yeter ki can dostlar aç kalmasın

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, can dostları unutmadı.

    Yeter ki can dostlar aç kalmasın

    Vatandaşların evde olması nedeniyle beslenme imkanları azalan can dostlara mama desteğinde bulundu. Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin muhtelif yerlerine mama bıraktı. Can dostların sağlık durumları da kontrol edildi.

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