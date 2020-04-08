Yeter ki evde kalın balık bile geliyor!

İzmir’de, Kızılay Konak Şubesi ve iş insanları Seyithan Alak (34) ile Hamza Alak (40), ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 10 ton balık dağıttı. Kızılay olarak böyle etkinliklere devam edeceklerini belirten Kızılay Konak Başkanı Ömür Şanlı, “Vatandaşlarımız yeter ki evlerinde kalsın” dedi. Evden çıkmayan özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlara yardım için Vefa Destek Grupları kurulurken, birçok kişi de farklı şekillerde destek olmaya çalışıyor.

Farklı yardımlar

Bu kapsamda iş insanları Seyithan Alak (34) ve Hamza Alak (40), Kızılay Konak Şubesi ile irtibata geçerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara balık dağıtmak istediklerini belirtti. Bunun üzerine iki yardımsever ve Kızılay Konak Başkanı Ömür Şanlı ile ekibi, kentin çeşitli noktalarında vatandaşların evlerine giderek toplamda yaklaşık 10 ton balık dağıttı. Kızılay Konak Başkanı Şanlı, “Genel merkezimizden gelen bütçeyle, ihtiyaç sahibi olduklarını tespit ettiğimiz ailelere 400 lira maddi destek sağlayacağız. Bunların yanı sıra gıda kolileri ve hijyen malzemelerini de dağıtarak vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Kızılay olarak her gün sahada olacağız. Yine bu süreçte 9 Eylül Hastanesi’ne maske yardımında bulunacağız” dedi. Yaklaşık 10 ton balığı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran iş insanı Seyithan Alak da ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiğini ve bu zamanlarda vatandaşların ihtiyaçlarını ellerinden geldiğinde karşılamak istediklerini belirtti, “Haftada iki gün balık, ömür boyu sağlık diyerek, besleyici değeri de yüksek olduğu için vatandaşlarımıza balık dağıtıyoruz” dedi. l TOLGA TAHÇI DHA