Yetki belgesi almada yarın son gün

Toplantıda, ikinci el ticareti yürüten işletmelerin, yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra İl Müdürlüğü’nden de yetki belgesi almaları gerektiği bildirildi. Programa katılan Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer, yeni yönetmeliğin önemli yaptırımlar getirdiğini belirtti, “Biz de ikinci el ticareti yapan odamız üyesi işletmeleri yeni yönetmeliğe uygun düzenlemeleri yapmaları için uyaracağız. İşletmeler, 31 Ağustos’a kadar mutlaka yeni yetki belgelerini almalı. Üyelerimiz mağdur olmamak için bir an önce başvurmalı” dedi.