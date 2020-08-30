BİST1.101-0.76EURO8.710.10USD7.31-0.57ALTIN462.801.52
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yetki belgesi almada yarın son gün
    ABONE OL
    30.08.2020 - 00:02 |

    Yetki belgesi almada yarın son gün

    İkinci el motorlu kara taşıtları ticaretini düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidilmesinin ardından Muğla Ticaret İl Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

    Yetki belgesi almada yarın son gün

    Toplantıda, ikinci el ticareti yürüten işletmelerin, yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra İl Müdürlüğü’nden de yetki belgesi almaları gerektiği bildirildi. Programa katılan Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer, yeni yönetmeliğin önemli yaptırımlar getirdiğini belirtti, “Biz de ikinci el ticareti yapan odamız üyesi işletmeleri yeni yönetmeliğe uygun düzenlemeleri yapmaları için uyaracağız. İşletmeler, 31 Ağustos’a kadar mutlaka yeni yetki belgelerini almalı. Üyelerimiz mağdur olmamak için bir an önce başvurmalı” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başkan Bay'ın corona virüs testi pozitif çıktı

    Başkan Bay'ın corona virüs testi pozitif çıktı

    Milyonlarca kişi bekliyordu pazartesi başlıyor! Onlar kapsam dışı...

    Milyonlarca kişi bekliyordu pazartesi başlıyor! Onlar kapsam dışı...

    'Libya'da söz hakları yok, savaşı körüklemesinler'

    'Libya'da söz hakları yok, savaşı körüklemesinler'

    Çılgın Sayısal Loto'da 56 milyon devretti! Milli Piyango Online üzerinden Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama...

    Çılgın Sayısal Loto'da 56 milyon devretti! Milli Piyango Online üzerinden Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama...

    Sıradaki Haber