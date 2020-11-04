‘Yetkin mühendis denetim yapmalı’

Prof. Dr. Eğilmez, “Binanız 1997 yılında yürürlüğe giren deprem şartnamesinden önceki şartnamelere göre tasarlanmış ise çok kuvvetli olmayan yer sarsıntılarında dahi çökme riski içeriyor demektir. Bu binaların projelendirilmesinde kullanılan deprem şartnamelerinin çağdaşlarının çok gerisinde olmasının yanı sıra bunların yapım kaliteleri de kabul edilemez boyutlarda. ABD ve Japonya gibi ülkelerde geçerli olan şartnamelerle aşağı yukarı aynı düzeye gelmiş ilk deprem şartnamemiz 1997 yılında yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’tir. Ülkemizde, ilk yapılması gereken ‘Yetkin mühendislik’ müessesesini de bir an önce hayata geçirmek. Tasarım, şantiye yönetimi ve denetim işlerinin yetkin mühendisler tarafından yapılmasının sağlanması şart” diye konuştu.