Yiğidolardan baklava jesti

Federasyon Başkanı Murat Urhan, “Onları her akşam balkonlarımızdan alkışlamamızın yetmeyeceğini düşündük. Federasyon olarak sağlık çalışanlarımızın zor günler yaşadığı bu günlerde ağızlarını tatlandırmak istedik ve 10 tepsi baklava hazırladık” diye konuştu.