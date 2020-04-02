BİST89.085-0,62EURO 7,370,13USD6,710,06ALTIN342,572,03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yiğidolardan baklava jesti
    ABONE OL
    02.04.2020 - 00:03 |

    Yiğidolardan baklava jesti

    Sivas Yiğidolar Dernekleri Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle zor şartlar altında görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarına destek olmak için Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 10 tepsi baklava teslim etti.

    Yiğidolardan baklava jesti

    Federasyon Başkanı Murat Urhan, “Onları her akşam balkonlarımızdan alkışlamamızın yetmeyeceğini düşündük. Federasyon olarak sağlık çalışanlarımızın zor günler yaşadığı bu günlerde ağızlarını tatlandırmak istedik ve 10 tepsi baklava hazırladık” diye konuştu.

    Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, İtalya'ya ulaştıTürkiye'nin, Avrupa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki İtalya'ya yardım malzemeleri, başkent Roma'ya ulaştı.
    daha fazla video için
    Dr. Mehmet Öz'ün çok konuşulan TikTok videosuDünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, bu kez sosyal medyanın gündemine oturan TikTok videosuyla karşımıza çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Benim Adım Melek 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Benim Adım Melek 27. son bölüm kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Benim Adım Melek 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Benim Adım Melek 27. son bölüm kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

    Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

    Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

    Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

    Son dakika | THY'den durdurulan seferler için açıklama: 1 Mayıs'a kadar uzatıldı

    Son dakika | THY'den durdurulan seferler için açıklama: 1 Mayıs'a kadar uzatıldı

    Sıradaki Haber