02.04.2020 - 00:03 |
Yiğidolardan baklava jesti
Sivas Yiğidolar Dernekleri Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle zor şartlar altında görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarına destek olmak için Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 10 tepsi baklava teslim etti.
Federasyon Başkanı Murat Urhan, “Onları her akşam balkonlarımızdan alkışlamamızın yetmeyeceğini düşündük. Federasyon olarak sağlık çalışanlarımızın zor günler yaşadığı bu günlerde ağızlarını tatlandırmak istedik ve 10 tepsi baklava hazırladık” diye konuştu.
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, İtalya'ya ulaştıTürkiye'nin, Avrupa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki İtalya'ya yardım malzemeleri, başkent Roma'ya ulaştı.