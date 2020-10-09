Yıkılan tarihi köprü ayağa kalkıyor

Bergama’nın turizm potansiyelinin artırılıp, bölgenin çekim merkezi haline gelmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Kozak caddesi ile eski kozak caddelerinin kavis yaptığı yerde köprüye ait izler bulunuyor. İnşa edilecek köprü tarihi mahallelerimize ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak ve önümüzdeki yıllarda Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi ile bütünleşecek. Bu alternatif aksta, antik dönem kalıntılarını koruyan ve günümüz teknolojisi ile inşa edilecek köprü sayesinde tarihi dokuya ulaşım büyük ölçüde rahatlayacak” dedi.