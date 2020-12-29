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    HaberlerEge Haberleri Yılbaşında sıkıntıdaki esnafı sevindirelim...
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    29.12.2020 - 00:06 |

    Yılbaşında sıkıntıdaki esnafı sevindirelim...

    Yılbaşında sıkıntıdaki esnafı sevindirelim...

    İzmirlilere çağrıda bulunan Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Argun, tüketicilerin yılbaşı alışverişlerini AVM yerine, çevredeki esnaftan yapmalarını istedi. AVM’lerin çoğunun yabancı sermayeli olup ithal ürünler sattığını ve sıcak paranın yurt dışına gittiğini dile getiren Argun, “İşsizlikten, ekonomik darboğazdan şikâyet ediyorsak yerli üretici ve ürüne yönelmeliyiz. Alışverişlerimizi kasaptan, manavdan yaparsak, harcadığımız para kentimize kalır” dedi.

    Esnaf kesiminin refahının toplumsal refahı da doğurduğunu sözlerine ekleyen Argun, “Her ailenin bir esnaf tanıdığı, akrabası vardır. Halkın içinde hem üreten hem tüketen esnaf sanatkarlar, iş potansiyelleri arttıkça, sayısal çoğunlukları ile orta vadede toplumsal hayatın refah seviyesini de yukarıya çekeceklerdir” ifadelerini kullandı.

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