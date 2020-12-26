‘Yılbaşını Kovid’e verdik’

Son İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, otellerde her türlü yılbaşı etkinliklerinin yasaklanmasının rezervasyonları etkilediğini belirten ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, “Mevcut rezervasyonlarda iptal, gelmesi beklenen rezervasyonlarda da durgunluğa neden oldu. Bu yılbaşını istemeyerek de olsa Kovid’e verdik” dedi. ÇEŞTOB olarak da pandemi önlemlerini alarak sezona çok güzel hazırlandıklarını belirten Demir, “Geçmiş dönemlerde Çeşme’deki 28 bin yatağın 10-12 bini doluydu. Fakat pandemiyle birlikte, dolu yatak sayısı 2-3 binlere kadar düştü. Genelgeyle de Çeşme’de yılbaşıyı, yılbaşı olarak görmüyoruz. Vatandaşlar otellerden çok kiralık villalara yöneldi. Çeşme’nin yazlık nüfusu 40 binlerden 200 binlere ulaştı. Şu an ilçede yılbaşıyla ilgili kiralık ev bulmak zor. Hepimizin bilmesi gerekir ki bu genelde kiralık evleri de kapsıyor. Buralara yönelik etkinlik düzenlenmesi ve ilanının yapılması son çıkan genelgeyle tamamen yasaklandı. Hepimiz koronavirüsle mücadele ederken yılbaşının kutlanmamasını çok doğal kabul ediyoruz. Aşı tek umudumuz” diye açıklama yaptı.



