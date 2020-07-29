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    HaberlerEge Haberleri Yıldız akını yaşanacak
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    29.07.2020 - 07:00 |

    Yıldız akını yaşanacak

    Pandemiden dolayı verilen aranın ardından sanatçılar, Çeşme’de sevenleriyle buluşacak.

    Yıldız akını yaşanacak

    Pandemiden dolayı verilen aranın ardından sanatçılar, Çeşme’de sevenleriyle buluşacak. Kerki Solfej organizasyonu ile Çeşme Antik Tiyatro’da gerçekleşecek konserler dizisinde 31 Temmuz’da Sertab Erener, 2 Ağustos’ta Duman, 15 Ağustos’ta Erol Evgin ve 22 Ağustos’ta da Levent Yüksel sahne alacak. Yorumcular, sevenleri için hazırladıkları özel repertuarla hasret giderecek. Biletleri 80 ile 200 lira arasında Biletix’de satışa sunulan konserler saat 21.00’de başlayacak. Konser dizisine tüm müzikseverleri beklediklerini kaydeden Kerki Solfej yetkilileri, “Mesafeyi korumak için konser alanında bir koltuk boş bir koltuk dolu şeklinde bir düzenleme yaptık” diye konuştu.

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