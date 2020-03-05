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    HaberlerEge Haberleri Yıldız Teknik’ten imar planı çalışması
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    05.03.2020 - 00:01 |

    Yıldız Teknik’ten imar planı çalışması

    Turgutlu Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planma Bölümü’nden 8 öğretim üyesi ve 25 öğrenciyi imar durum çalışması için ilçede misafir ediyor.

    Yıldız Teknik’ten imar planı çalışması

    Turgutlu’da yaklaşık bir buçuk ay kalacak ekip, fiziksel, sosyal ve ekonomik yapıların tespitine yönelik olarak üç aşamalık bir çalışma gerçekleştirecek. Topladıkları verilerin dijital ortama aktarılacağını belirten heyet başkanı Prof. Dr. Zekai Görgülü “Çalışmalarımız sonunda Turgutlu’ya nazım imar planı çıkaracağız” dedi.

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