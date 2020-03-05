Yıldız Teknik’ten imar planı çalışması

Turgutlu’da yaklaşık bir buçuk ay kalacak ekip, fiziksel, sosyal ve ekonomik yapıların tespitine yönelik olarak üç aşamalık bir çalışma gerçekleştirecek. Topladıkları verilerin dijital ortama aktarılacağını belirten heyet başkanı Prof. Dr. Zekai Görgülü “Çalışmalarımız sonunda Turgutlu’ya nazım imar planı çıkaracağız” dedi.