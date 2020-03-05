05.03.2020 - 00:01 |
Yıldız Teknik’ten imar planı çalışması
Turgutlu Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planma Bölümü’nden 8 öğretim üyesi ve 25 öğrenciyi imar durum çalışması için ilçede misafir ediyor.
Turgutlu’da yaklaşık bir buçuk ay kalacak ekip, fiziksel, sosyal ve ekonomik yapıların tespitine yönelik olarak üç aşamalık bir çalışma gerçekleştirecek. Topladıkları verilerin dijital ortama aktarılacağını belirten heyet başkanı Prof. Dr. Zekai Görgülü “Çalışmalarımız sonunda Turgutlu’ya nazım imar planı çıkaracağız” dedi.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.