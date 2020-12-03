Yıldızları ve güneşi çok merak ediyor

En büyük isteğinin iyileşip yıldızları görmek olduğunu söyleyen Ümran Dut, hayranı olduğu Gökhan Özen ile de konuşmak istediğini belirtti. Dut, “Annemin babamın elini tutmadan yürüyebilmek istiyorum. Okumak ve okula gitmek, arkadaş edinmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Tayyip amcadan da bana yardımcı olmasını istiyorum” dedi. Öte yandan Ümran Dut, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin tarafından Balıkesir’e davet edildi. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde göz doktoru, tarafından muayene edildi. Göz tansiyonu olan Dut’un kontrol sürecinin burada devam edeceği bildirildi.