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    17.03.2020 - 07:00 | | AA

    Yıllara meydan okuyan ustalar

    MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, 25 yıl öncesine kadar sayıları 70’i bulan sandalet ustaları zamanla mesleği bırakınca, son usta Fevzi Olca (58) kaldı.

    Yıllara meydan okuyan ustalar

    MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, 25 yıl öncesine kadar sayıları 70’i bulan sandalet ustaları zamanla mesleği bırakınca, son usta Fevzi Olca (58) kaldı. Ailesinden kalan iki katlı taş evi sergi ve atölyeye çeviren Olca, el emeğiyle dana ile kuzu derisinden sandalet üretiyor. Hiçbir elektronik alet kullanmadan tamamen doğal ürün ve yöntemlerle üretim yapan Olca, “İşsiz kaldığım bir dönemde sandaletçiliğe başladım. 33 yıldır, babamdan kalan en eskisi iki asırlık tahta kalıplar, 80 yıllık kesme, doğrama, çekiç gibi aletler ve dikiş makinesi ile sandalet yapıyorum. Günde iki sandalet yaparım. 25 yıldır benden sandalet alan müşterilerimin ayak kalıpları aklımdadır” diye konuştu. 

    Altay’DAN TERZİLİĞE

    İzmir’de de 65 yıllık terzi 80 yaşındaki Reşat Yoğurtçu, “ısmarlama terzicilik” geleneğini sürdürüyor. Futbolcu olmayı hayal ettiği anlatan Yoğurtçu, “Ailem bu işe yönlendirdi, ‘Seni hem Altay’da oynatırız hem de terzi olursun’ deyip beni kandırdılar. Bu bir sanat, askerdeyken bile ekmeğini yedim. Artık yoruldum, sadece eşe dosta dikiyorum” dedi. 

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