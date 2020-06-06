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    HaberlerEge Haberleri Yılların deneyimi İzmir’in hizmetinde
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    06.06.2020 - 00:05 |

    Yılların deneyimi İzmir’in hizmetinde

    Kalın bağırsak ve rektum hastalıklarının cerrahi tedavisinde deneyimli Genel Cerrahi Uzmanları Prof. Dr. Cem Terzi ve Prof. Dr. A. Emre Canda, İzmir Alsancak’ta Kolorekral Cerrahi-KRC’yi açtı.

    Yılların deneyimi İzmir’in hizmetinde

    Genel cerrahi alanında dünyada bir üst ihtisas alanı olan kolorektal cerrahi ve proktoloji konusunda yetkin bir merkez olma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Terzi, “Biriktirdiğimiz deneyimleri ihtiyacı olan hastalarda uygulamak için bir araya geldik” diye konuştu. Canda da, kanserin karın bölgesine yayıldığında yapılacak pek fazla şey kalmadığı gözüyle bakılırken, gelişen tedavi seçenekleriyle hastaların yaşama tutunduğunu belirtti.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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