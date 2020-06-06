Yılların deneyimi İzmir’in hizmetinde

Genel cerrahi alanında dünyada bir üst ihtisas alanı olan kolorektal cerrahi ve proktoloji konusunda yetkin bir merkez olma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Terzi, “Biriktirdiğimiz deneyimleri ihtiyacı olan hastalarda uygulamak için bir araya geldik” diye konuştu. Canda da, kanserin karın bölgesine yayıldığında yapılacak pek fazla şey kalmadığı gözüyle bakılırken, gelişen tedavi seçenekleriyle hastaların yaşama tutunduğunu belirtti.