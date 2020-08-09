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    HaberlerEge Haberleri Yılmadı, yüksek şerefle mezun oldu
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    09.08.2020 - 00:03 |

    Yılmadı, yüksek şerefle mezun oldu

    İzmir’de yaşayan Ebru Kaynar (50), yaşı gerekçe gösterilerek dershaneye kabul edilmemesine rağmen hayalini kurduğu üniversiteden vazgeçmedi.

    Yılmadı, yüksek şerefle mezun oldu

     İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’ne girmeyi ve ilk yıl gösterdiği başarıyla tam burslu eğitim hakkı almayı başardı. Kaynar, 50 yaşında da yüksek şeref listesinde yer aldı, okul birincisi unvanıyla kep attı. Küçük yaşlardan beri mutfak merakının bulunduğunu söyleyen Kaynar, üniversite hayatının korktuğu gibi zor geçmediğini, aksine tüm öğrencilerin kendisine kucak açtığını, abla ya da anne diye seslendiğini ifade etti. Kaynar, “Yaşı dezavantaj olarak görmeyin. Algı açısından gençlerle yarışabiliriz. Sadece gençlerden daha farklı bir süreç sizi bekliyor. Çünkü daha fazla sorumluluk sahibiyiz. Asla vazgeçmesinler” dedi. İEÜ Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk de, Kaynar’ın azminden ve mücedelesinden çok etkilendiğini ifade etti.

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