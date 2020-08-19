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    HaberlerEge Haberleri Yılmazlar, mahalle gezilerini sürdürüyor
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    19.08.2020 - 07:00 |

    Yılmazlar, mahalle gezilerini sürdürüyor

    Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Çamlık Mahallesi’nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek eksiklikleri yerinde dinledi.

    Yılmazlar, mahalle gezilerini sürdürüyor

    Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Çamlık Mahallesi’nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek eksiklikleri yerinde dinledi. Tüm mahalle ve sokaklara imza atacaklarını belirten Yılmazlar, “Ulaşılabilir bir belediyecilik anlayışı içindeyiz. Ziyaretlerimiz esnasında şehrimizin kalbine dokunmaya çalışıyoruz, hemşehrilerimizle iç içe olup onların sıkıntılarına ortak olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

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