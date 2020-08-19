Yılmazlar, mahalle gezilerini sürdürüyor

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Çamlık Mahallesi’nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek eksiklikleri yerinde dinledi. Tüm mahalle ve sokaklara imza atacaklarını belirten Yılmazlar, “Ulaşılabilir bir belediyecilik anlayışı içindeyiz. Ziyaretlerimiz esnasında şehrimizin kalbine dokunmaya çalışıyoruz, hemşehrilerimizle iç içe olup onların sıkıntılarına ortak olduğumuzu düşünüyorum” dedi.