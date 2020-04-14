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    HaberlerEge Haberleri Yılmazlar’ın anne acısı
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    14.04.2020 - 07:00 |

    Yılmazlar’ın anne acısı

    İzmir’in Beydağ ilçesi Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, annesi Müşerref Yılmazlar’ı (85) kaybetti. Başkan Yılmazlar, “Değerli annem Müşerref Yılmazlar vefat etti.

    Yılmazlar’ın anne acısı

    İzmir’in Beydağ ilçesi Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, annesi Müşerref Yılmazlar’ı (85) kaybetti. Başkan Yılmazlar, “Değerli annem Müşerref Yılmazlar vefat etti. Aramızdan ayrılan bütün annelerimizin mekânı nur, kabirleri cennet olsun” dedi. Müşerref Yılmazlar’ın cenazesi, dün merhumenin evinin önünde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

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