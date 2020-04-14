14.04.2020 - 07:00 |
Yılmazlar’ın anne acısı
İzmir’in Beydağ ilçesi Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, annesi Müşerref Yılmazlar’ı (85) kaybetti. Başkan Yılmazlar, “Değerli annem Müşerref Yılmazlar vefat etti.
İzmir’in Beydağ ilçesi Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, annesi Müşerref Yılmazlar’ı (85) kaybetti. Başkan Yılmazlar, “Değerli annem Müşerref Yılmazlar vefat etti. Aramızdan ayrılan bütün annelerimizin mekânı nur, kabirleri cennet olsun” dedi. Müşerref Yılmazlar’ın cenazesi, dün merhumenin evinin önünde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
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