‘Yine en güzel günleri yaşatacağız’

Altı yıl aranın ardından Altın Güvercin Beste Yarışması’nı yeniden kanatlandıran Kuşadası Belediyesi, 2020’de de etkinlikleriyle sanatseverleri ilçede ağırlayacak.



Kuşadası’nı sanatın merkezi haline getireceklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “10 ay içerisinde hemşehrilerimizi birbirinden önemli sanatsal etkinliklerle buluşturduk. 2019 yılında dünyanın en güzel gün batımını, bölgemize özgü tarımsal ürünlerimizi, organize ettiğimiz festival ve hasat günleri ile ülkemize tanıttık. 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde yurtdışı fuarlarına ağırlık verdik. Gelecek dönem içerisinde de Kuşadalıları önemli sanatsal faaliyetlerle bir araya getireceğiz” dedi.



50 bin ziyaretçi



Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2019 yılında ücretsiz 12 açık hava halk konseri, 5 salon konseri, 25 tiyatro oyunu, çeşitli sergiler düzenledi. Yedi yıl aranın ardından gerçekleştirilen kiraz festivaline 50 bini aşkın ziyaretçi katıldı.