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    26.04.2020 - 00:05 | | Bülent Buda

    Yine gelir değil mi bahar?

    Yine gelir değil mi bahar?

    "Toprak kara değildir, ona kara diyenin yüreğidir. (Kaşif Töre Ağanoğlu)"

    Kaşif  Töre, bir kaç aylık el yazması karalamalarını özenle sıraya dizmiş, ardından da bir zarfa koyup göndermiş.

    Can sıkıntısı yoğun. Eve kapandık. Büyük bir ciddiyetle yaşamdan birkaç gün daha kaparız umuduyla.

    Şairin dediği gibi, ‘Günler bir bir eksilmekte, Kanlıca’nın yaşlıları’ neyse, Töre’nin zarfını açtım. Ne ararsan var içinde derde devadan gayrı. Anılar, özlü sözler, küçük hikayeler, şiirler. Kötü bir huyum var. İyi malzemeyi el yazması defterlerime alıveririm. Hem kaliteli hem de bedava.

    Ne diyordu Orhan Veli, ‘Bedava yaşıyoruz, bedava. Hava bedava, su bedava!’ yazının girişi Can Baba’dan...

    Lojistik’de 55 yıllık dostumdan. Her dizenin anlattığı, anlayana çok şey katıyor...

    ***

    Çocukluğumda bakkal ayrı, manav ayrıydı. Herkes kendi malını satıyordu birbirine saygıyla.

    Antoine De Saint Exupery, Fransız hem pilot hem şair. Yetmemiş üstüne bir de yazar. 44 yıllık kısacık yaşamına neler sığdırmış neler?

     Üretkenliğinin kitabı yazılsa birkaç cilt tutar elbette. Küçük Prens, savaş pilotunun ünü günümüzü de aşacak olan ‘Kült Kitabı’ her biri farklı güzellikteki sayfalarından birinde şöyle diyor yazar, ‘Günümüzde, herşeyi satan büyük mağazalar var. Ne isterseniz oralarda bulabilirsiniz. Ama dost satan mağazalar olmadığı için insanlar dostsuz kalıyor.’  

    Var mı itirazı olan? Varsa şimdi konuşsun ya da ömür boyu sussun.

    Yine gelir değil mi bahar

    ***

    19 yaşıma kadar günlerim okul, futbol dışında kalan zamanlarda bağ ve bahçe içinde geçti. Mülk sahibi değil, mevsimlik işçiydik. Anam Giritli Saliha Hanım, Babam Alanyalı Mustafa ile birlikte. Karabağlar, Buca, Bornova, Karşıyaka, Şemikler, Balçova, Narlıdere’nin gelin kadar süslü rengarenk çiçekler gibi kokan üzüm bağları, sebze meyve bahçeleriyle bezeliydi. Ürünler kendini göstermeden önce, gelişme süreçlerinde topraktan gelen yoğun bir koku vardı. Sordum babamdan öğrendim. Tezekmiş. Gübre olarak kullanılırmış tarlalarda, bağ ve bahçede. O gübrelerin beslediği, büyüttüğü kayısının, eriğin, şeftalinin, üzümün, domatesin, biberin, patlıcanın daha sayayım mı yeter bu kadar. Tadına da, kokusuna da doyum olmazdı. Yıllar sonra yalancı gübreler, ziraa ilaçlar çıktı mertlik bozuldu. Karl Marx, Das Kapital’in bir yerinde şöyle duruyor, ‘Dininiz imanınız para olmuş’ teknoloji gelişti, öğrenenen ya da bilgilenen insan sayısında elbette büyük artış var. Ya akıllı insan sayısı ne durumda? Kırıp dökmeden güzel güzel konuşarak son günlerde Youtube’dan tarıma ilişkin video paylaşımında artışlar gözleniyor. Bilim insanları tarımın insan yaşamındaki ya da şöyle diyelim ülkelerin geleceğine ilişkin önemini konuşmaktan, vurgulamaktan yorgun düşüyorlar.

    ***

    Bugün, yönümüzü Kaşif Töre’nin gönderdiği zarfın içindeki güzellikler belirledi. Değerli şeyleri saklamayı, biriktirmeyi geç öğrendim. Hala da tam öğrenmiş sayılmam.

    Yazıya Can Baba’nın şiiriyle başladık, yine onun tadına doyum olmaz dizeleriyle bitirelim.

    ‘Ne büyük nimetmiş değil mi?

    Çayı koydum gel diyebilmek

    bir dostla derin sohbetler etmek,

    çay kaşıklarının sesleri arasında.

    Ne büyük nimetmiş, her gün farkında olmadan yürüdüğün o sokak

    tanıdık esnafına selam verip

    geçtiğin o cadde.

    Gökyüzünden süzelen o kuşlara

    çevirmek yüzünü

    ne güzelmiş,

    yine gelir mi bahar?

    yine uzamaz kış bu kadar

    ama bu kez biliriz kıymetini

    değil mi?

    İçinden geçtiğimiz şu zor günler daha güzel anlatılabilir mi lütfen bir daha okuyun ve düşünün. Esen kalın. İyi pazarlar...   

     

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