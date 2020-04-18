18.04.2020 - 00:04 |
Yoğun noktalara, 30 yeni dezenfektan ünitesi
Menderes Belediyesi tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında el dezenfekte üniteleri ilçenin dört bir noktasına yerleştirildi.
30 el dezenfekte ünitesini kentin yoğun kullanılan alanlarına yerleştirdiklerini kaydeden Başkan Mustafa Kayalar, “Biz tedbiri elden bırakmıyoruz. Vatandaştan tek bir isteğimiz var kurallara uysunlar ve sosyal izolasyona önem versinler. Halk sağlığı için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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