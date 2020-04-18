Yoğun noktalara, 30 yeni dezenfektan ünitesi

30 el dezenfekte ünitesini kentin yoğun kullanılan alanlarına yerleştirdiklerini kaydeden Başkan Mustafa Kayalar, “Biz tedbiri elden bırakmıyoruz. Vatandaştan tek bir isteğimiz var kurallara uysunlar ve sosyal izolasyona önem versinler. Halk sağlığı için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.