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    31.03.2020 - 07:00 |

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    Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında personel için el dezenfektanı geliştiren Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, seri üretim için ruhsat başvurusu yaptı.

    Yoğun talep var

    Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında personel için el dezenfektanı geliştiren Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, seri üretim için ruhsat başvurusu yaptı. Dezenfektanı gönderdikleri kamu kurum ve kuruluşları ile oda, borsa ve STK’lardan da olumlu dönüşler aldıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Ticari kaygı gözetmeden çalışmalara başladık ancak yoğun dezenfektan talebi bizi seri üretim noktasına getirdi” dedi.

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