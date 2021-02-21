Yol güvenliği ve konforu artıyor

Ali Marım Bulvarı, Hasan Gönüllü Bulvarı, Başkarcı Yolu ve Göveçlik Yolu kesişiminde bulunan kavşak, hizmete açıldı. Çalışmayla Ali Marım Bulvarı 4 şerit gidiş 4 şerit geliş olmak üzere toplamda 8 şerit olarak düzenlendi. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda bulunan bulvara 20 bin ton asfalt döküldü. Yol güvenliği ve konforunun had safhaya çıkarıldığını vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz” dedi.