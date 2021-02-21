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    21.02.2021 - 00:03 |

    Yol güvenliği ve konforu artıyor

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli trafik arterlerinden olan Ali Marım Bulvarı ile bölge için hayati öneme sahip kavşak düzenleme çalışmasını tamamladı.

    Yol güvenliği ve konforu artıyor

    Ali Marım Bulvarı, Hasan Gönüllü Bulvarı, Başkarcı Yolu ve Göveçlik Yolu kesişiminde bulunan kavşak, hizmete açıldı. Çalışmayla Ali Marım Bulvarı 4 şerit gidiş 4 şerit geliş olmak üzere toplamda 8 şerit olarak düzenlendi. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda bulunan bulvara 20 bin ton asfalt döküldü. Yol güvenliği ve konforunun had safhaya çıkarıldığını vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz” dedi.

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